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Польша запустила выплаты пострадавшим от войны украинцам: кто и сколько может получить

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 21:10
Польша запустила выплаты пострадавшим от войны украинцам: кто и сколько может получить Фото: Польша запустила выплаты пострадавшим от войны украинцам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Польше создали дополнительную возможность получения финансовой и психологической помощи пострадавшим в результате войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Фонда имени блаженного Климентия Шептицкого.

С началом полномасштабной агрессии России против Украины в Польше создали фонд, который будет оказывать помощь детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны И. Представители фонда заявляют, что для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5700 гривен до конца года.

Также в фонде обещают помощь женщинам, которые находились в российском плену. Они смогут получить около 80 000 гривен. Также женщинам предусматривается психологическая помощь в виде психологических или психиатрических консультаций. В фонде рассказали о возможности поездки в рамках отдыха в реабилитационном лагере, которая запланирована на осень 2022 года.

Для получения помощи, на сайте надо заполнить соответствующую форму.

Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывало о новых выплатах для украинцев. Иностранная организация ACTED выделяет денежную помощь пострадавшим из-за войны.

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