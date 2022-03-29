Польша запрещает импорт российского угля

Совет министров Польши принял законопроект усиливающий санкционное давление на Россию. Согласно заявлению Петера Мюллера закон включает в себя запрет на импорт российского угля.

"Ссылаясь на положение о безопасности, мы включили в проект положения, блокирующие импорт угля из России на национальном уровне. Мы понимаем, что это может вызвать обоснованные юридические сомнения, но мы не можем продолжать ждать реакции ЕС в этом отношении", - сказал пресс-секретарь.

Так же Мюллер сообщил о замораживании активов компаний, поддерживающий агрессию России против Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о замораживании активов. Для того чтобы конфисковать замороженные активы, необходимо внести поправки в Конституцию, но время замораживания обеспечит сохранность этих активов, чтобы после внесения поправок в конституционные положения можно было принять дальнейшие меры", - добавил он.