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Польша запрещает импорт российского угля

Фото: Петр Мюллер (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Пресс-секретарь польского Правительства Петр Мюллер заявил о запрете на импорт российского угля. Так же он рассказал о заморозке активов компаний, поддерживающих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.

Совет министров Польши принял законопроект усиливающий санкционное давление на Россию. Согласно заявлению Петера Мюллера закон включает в себя запрет на импорт российского угля.

"Ссылаясь на положение о безопасности, мы включили в проект положения, блокирующие импорт угля из России на национальном уровне. Мы понимаем, что это может вызвать обоснованные юридические сомнения, но мы не можем продолжать ждать реакции ЕС в этом отношении", - сказал пресс-секретарь.

Так же Мюллер сообщил о замораживании активов компаний, поддерживающий агрессию России против Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о замораживании активов. Для того чтобы конфисковать замороженные активы, необходимо внести поправки в Конституцию, но время замораживания обеспечит сохранность этих активов, чтобы после внесения поправок в конституционные положения можно было принять дальнейшие меры", - добавил он.

Отметим, что ранее Польша заявляла о готовности стать страной-гарантом, для обеспечения мира в Украине.

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