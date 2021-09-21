Польша не закроет шахту, несмотря на штрафные санкции ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти не будут закрывать шахту "Турув" на границе с Чехией, несмотря на штрафные санкции Европейского союза. Накануне суд в ЕС обязал Варшаву выплачивать по 500 000 евро штрафа ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По словам Моравецкого, решение европейского суда не имеет значения для Варшавы, поскольку "Турув" принципиально важен для польской энергосистемы. Комплекс, который состоит из шахты по добыче бурого угля и электростанции, обеспечивает от 4 до 7% электроэнергии для Польши.

"Это миллионы людей, очень большое количество школ, больниц, которые остались бы без электричества", - подчеркнул он.