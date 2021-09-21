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Польша не закроет шахту, несмотря на штрафные санкции ЕС

Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти не будут закрывать шахту "Турув" на границе с Чехией, несмотря на штрафные санкции Европейского союза. Накануне суд в ЕС обязал Варшаву выплачивать по 500 000 евро штрафа ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По словам Моравецкого, решение европейского суда не имеет значения для Варшавы, поскольку "Турув" принципиально важен для польской энергосистемы. Комплекс, который состоит из шахты по добыче бурого угля и электростанции, обеспечивает от 4 до 7% электроэнергии для Польши.

"Это миллионы людей, очень большое количество школ, больниц, которые остались бы без электричества", - подчеркнул он.

Напомним, ранее европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 тысяч евро в виде штрафа работу угольной шахты "Турув".

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