Польша выразила разочарование решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2"

Он подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом. "Германия - это не Европейский Союз. Она имеет собственные интересы, которые частично совпадают с российскими. Но это не может совпадать с трансатлантическими интересами", - уточнил Моравецкий.

По его словам, после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". "Газопровод будет использован как оружие против Украины и Беларуси, как открыто, так и тайно", - отметил он.

"Ничто не остановит ее (Россию - ред.) в продвижении вглубь Украины, поскольку ее газотранспортная система - я имею в виду украинский участок - вскоре после завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" станет лишним", - резюмировал Моравецкий.

Премьер также отметил, что решение о снятии санкций в отношении оператора газопровода противоречит не только интересам США в контексте ослабления спроса на американский газ в Европе, но прежде всего потому, что проект помогает России "накапливать средства на военное развитие и агрессивную политику".