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Польша выходит из Стамбульской конвенции

Автор: РБК-Украина

По словам министра юстиции Збигнева Зебро, Стамбульская конвенция содержит вредоносные идеологические положения

В понедельник, 27 июля, Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции. По словам министра юстиции Збигнева Зебро, Стамбульская конвенция содержит вредоносные идеологические положения.

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Об этом сообщает Polskie Radio.

польское законодательство является примерным, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. При этом он отмечал, что в конвенции нет решений по защите женщин, которые бы Польша не выполнила.

Отметим, что Стамбульская конвенция является международным соглашением Совета Европы, направленным против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Правительство Польши подписало Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировало - в 2015 году.

Напомним, Стамбульская конвенция вступила в силу в Хорватии и Греции.

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