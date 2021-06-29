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Польша ввела обязательный карантин для украинцев, но есть исключения

Автор: Дмитрий Левицкий

Польша ввела обязательный карантин для граждан Украины после пересечения границы. Украинским гражданам теперь придется проходить 10-дневный карантин.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус Инфо".

Карантин касается не только украинцев, а всех, кто едет из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Однако от обязательного карантина освобождаются лица:

  • после 7 дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;
  • получившие полный курс прививки вакциной, зарегистрированной в ЕС;
  • имеющие подтверждение о выздоровлении после COVID-19;
  • определены в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;
  • которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, что это подтверждает.
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ПольшаукраинцывъездКарантинКоронавирус