Польша увеличивает количество разрешений на грузовые автоперевозки для Украины, - МИУ

Польша согласилась увеличить количество разрешений на грузовые автоперевозки для Украины. Со своей стороны, уже с 10 февраля 2022 года "Укрзализныця" сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов в Польшу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Наконец-то совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Договоренности позволяют перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется интеграция украинской транспортной сети в европейскую.

"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - отметил Кубраков.

Строительство евроколеи "Киев-Варшава" объединит две европейские столицы скоростным транспортом. В результате время в пути сократится до 4 часов. Также в планах реконструкция участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе (линия 102), которая не эксплуатируется с 1995 года.

Другим важным направлением является строительство новых автобанов к западной границе. Речь идет о первой концессионной дороге "Краковец - Львов - Броды - Ровно", а также масштабном обновлении дороги М-07 "Киев - Ковель - Ягодин", с повышением ее до I-ой категории.

Параллельно в рамках президентской программы в этом году планируется начать модернизацию международных автомобильных пунктов пропуска. Среди приоритетов - восстановление ключевого украино-польского пункта пропуска в Ягодине.

"Также Украина ведет активную работу по включению в индикативные карты TEN-T следующих маршрутов: дорога Н-01 "Киев - Знаменка"; железнодорожные участки "Коростень - Житомир - Бердичев" и "Стрый - Ивано-Франковск" через Долину; рек Днепр и Южный Буг”, - говорится в сообщении.