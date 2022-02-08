Польща збільшить кількість дозволів на вантажні автоперевезення для України, - МІУ
Польща погодилась збільшити кількість дозволів на вантажні автоперевезення для України. Зі свого боку, уже з 10 лютого 2022 року "Укрзалізниця" зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів до Польщі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
"Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої транспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Домовленості дозволяють перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів. Зокрема, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується інтеграція української транспортної мережі в європейську.
"Ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу", - зазначив Кубраков.
Будівництво євроколії "Київ - Варшава" об’єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. В результаті час у дорозі скоротиться до 4 годин. Також у планах реконструкція ділянки "Мальховіце - Нижанковичі" на українсько-польському кордоні (лінія 102), яка не експлуатується з 1995 року.
Іншим важливим напрямком є будівництво нових автобанів до західного кордону. Мова йде про першу концесійну дорогу "Краківець - Львів - Броди - Рівне", а також масштабне оновлення дороги М-07 "Київ - Ковель - Ягодин", з підвищенням її до І-а категорії.
Паралельно в рамках президентської програми цього року планують розпочати модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Серед пріоритетів - відновлення ключового україно-польського пункту пропуску в Ягодині.
"Також Україна наразі веде активну роботу щодо включення в індикативні карти TEN-T наступних маршрутів: дорога Н-01 "Київ - Знам’янка"; залізничні ділянки "Коростень - Житомир - Бердичів" та "Стрий - Івано-Франківськ" через Долину; річок Дніпро та Південний Буг", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року планують електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.