Польша уменьшила импорт газа из РФ на более 1 млрд куб. м

Польша более чем 1 млрд кубометров сократила импорт газа из России в первом квартале этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тvp.info.

Такие данные приводит польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. В частности указано, что в первом квартале этого года Польша импортировала из России 1,79 млрд куб. м газа, что почти на 1,2 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд куб.м.

В общем, за первый квартал этого года Польша импортировала 3,67 млрд куб. м газа, из которых более 0,7 млрд куб. м газа является поставками сжиженного газа LNG.

Следует отметить, что Польша постепенно сокращает поставки российского газа. В 2022 году завершается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставку в Польшу газа из России, и Варшава не намерена его продлевать. Планируется, что газ из РФ заменят поставками газа из шельфа Норвежского моря трубопроводом Baltic Pipe, а также благодаря увеличению импорта сжиженного газа из США.

Напомним, в феврале Украина и Польша договорились усилить сотрудничество в противодействии "Северному потоку-2".

Как писало РБК-Украина ранее, польские евродепутаты убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" невыгоден Польше и служит интересам России и для ослабления Европейского союза.