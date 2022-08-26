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Польша и Словакия запустили газопровод между странами

Фото: газопровод между Польшей и Словакией начал работать 26 августа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 26 августа, начало действовать газовое соединение между Польшей и Словакией. Его символически открыли премьер-министры обеих стран - Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

Интерконнект соединил газовый хаб в Страхоцине в Польше с компрессорной станцией большие Капушаны в Словакии.

Газопровод имеет более 60 километров с польской стороны и более 100 километров со словацкой стороны. Его пропускная способность почти 5 мрд кубометров газа в направлении Словакии почти 6 млрд направлении Польши.

Он должен увеличить энергетическую безопасность обеих стран - в случае кризиса будет возможным, с одной стороны, экспорт газа из Польши, с LNG-терминала в Свиноустье, и импорт газа с юга Европы и далее с Северной Африки и Кавказа.

Напомним, в мае также ввели в эксплуатацию газопровод, соединяющей транспортные системы Польши и Литвы.

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