Польша и Словакия запустили газопровод между странами

В пятницу, 26 августа, начало действовать газовое соединение между Польшей и Словакией. Его символически открыли премьер-министры обеих стран - Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.
Интерконнект соединил газовый хаб в Страхоцине в Польше с компрессорной станцией большие Капушаны в Словакии.
Газопровод имеет более 60 километров с польской стороны и более 100 километров со словацкой стороны. Его пропускная способность почти 5 мрд кубометров газа в направлении Словакии почти 6 млрд направлении Польши.
Он должен увеличить энергетическую безопасность обеих стран - в случае кризиса будет возможным, с одной стороны, экспорт газа из Польши, с LNG-терминала в Свиноустье, и импорт газа с юга Европы и далее с Северной Африки и Кавказа.
Напомним, в мае также ввели в эксплуатацию газопровод, соединяющей транспортные системы Польши и Литвы.
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