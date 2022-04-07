Польша призвала демонтировать "Северный поток-2": это политический проект

"Режим санкций должен быть усилен. Я вообще не сомневаюсь в этом. Это, конечно, очень сложная задача...Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь-от нефти", - подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что Варшава выступает против создания газопроводов между Россией и Германией, заявив, что это "политические проекты", направленные на обход Польши и стран Балтии.

В свою очередь он призвал демонтировать "Северный поток-2".

"Россия шантажирует не только Германию, прямо сейчас Россия шантажирует по сути всю Европу. Тот факт, что мы говорим, что невозможно ввести эмбарго на российский газ, невозможно сразу ввести эмбарго на российскую нефть", - резюмировал Дуда.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.

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