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Польша может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

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Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры на Востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким.

В ходе беседы стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Зеленский и Моравецкий обсудили будущее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества. Зеленский пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в г. Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.

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