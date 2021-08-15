Польша приняла закон о реституции. Израиль отозвал посла из Варшавы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Спорный законопроект усилил напряженность в отношениях между Польшей и Израилем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il .

В законопроекте говорится, что административные решения больше не могут быть обжалованы в суде после окончания 30-летнего периода, что, по сути, не позволит евреям, пережившим Холокост, вернуть собственность, захваченную властями коммунистической Польши.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.

Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.