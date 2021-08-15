ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша приняла закон о реституции. Израиль отозвал посла из Варшавы

Новина українською →
Воскресенье 15 августа 2021 01:33
Польша приняла закон о реституции. Израиль отозвал посла из Варшавы Фото: Польша утвердила спорный законопроект о реституции (polityka.pl)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Спорный законопроект усилил напряженность в отношениях между Польшей и Израилем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

В законопроекте говорится, что административные решения больше не могут быть обжалованы в суде после окончания 30-летнего периода, что, по сути, не позволит евреям, пережившим Холокост, вернуть собственность, захваченную властями коммунистической Польши.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.

Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Холокост
NEWS
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен