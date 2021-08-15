ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща ухвалила закон про реституцію. Ізраїль відкликав посла з Варшави

Новость на русском →
Неділя 15 серпня 2021 01:33
Польща ухвалила закон про реституцію. Ізраїль відкликав посла з Варшави Фото: Польща затвердила спірний законопроект про реституцію (polityka.pl)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що обмежує можливість подачі позовів про реституцію майна 30 роками. Спірний законопроект посилив напруженість у відносинах між Польщею та Ізраїлем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

У законопроекті йдеться, що адміністративні рішення більше не можуть бути оскаржені в суді після закінчення 30-річного періоду, що, по суті, не дозволить євреям, які пережили Голокост, повернути власність, захоплену владою комуністичної Польщі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вже викликав ізраїльського посла у Варшаві до Ізраїлю для проведення консультацій на необмежений час. Лапід додав, що ізраїльське МЗС також порекомендує послу Польщі в Ізраїлі продовжити відпустку на батьківщині.

Він підкреслив, що Ізраїль веде переговори з США про можливу реакцію на прийняття закону про реституцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голокост
NEWS
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень