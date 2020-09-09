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Польша может предоставить Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши может предложить Германии свою газотранспортную инфраструктуру в случае отказа от проекта "Северный поток - 2". При єтом в Польше считают, что "Северный поток - 2" противоречит солидарности и энергетической безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

"Если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", - заявил он.

По его словам, Варшава сама готовит инфраструктуру для своей энергетической безопасности, при этом исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления Навального.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление Навального.

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