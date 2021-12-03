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Польша потребует выполнения Минских договоренностей во время председательства в ОБСЕ в 2022 году

Автор: Анна Полисученко

Во время председательства в ОБСЕ в следующем году Польша будет уделять особое внимание ситуации на востоке Украины. В частности, будет настаивать на реализации Минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.INFO.

"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Польша намерена настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная от ключевых положений - прекращения боевых действий.

Пшидач признал, что Польша не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а действовать методом "малых шагов".

Годовое председательство в ОБСЕ перейдет в Польшу 1 января 2022 года.

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ОБСЕПольшаМинские соглашения