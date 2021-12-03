Польша потребует выполнения Минских договоренностей во время председательства в ОБСЕ в 2022 году

Во время председательства в ОБСЕ в следующем году Польша будет уделять особое внимание ситуации на востоке Украины. В частности, будет настаивать на реализации Минских договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.INFO.
"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.
Польша намерена настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная от ключевых положений - прекращения боевых действий.
Пшидач признал, что Польша не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а действовать методом "малых шагов".
Годовое председательство в ОБСЕ перейдет в Польшу 1 января 2022 года.