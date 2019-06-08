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Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и ЕС

Новости » Политика    08.06.2019 - 15:27
Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и ЕС
Фото: Станислав Карчевский (PAP)

Польша и Литва объединят свои усилия для вступления Украины в ЕС

Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве заявил, что Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Карчевского, Европейский союз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав. Он добавил, что Польша готова поделиться своим опытом вступления в ЕС и НАТО.

"Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС - это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-ти летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", - сообщил Карчевский.

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Европейском союзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", - заявил Пранцкетис.

Добавим, что в заключительном документе Межпарламентской ассамблеи задекларировано, что Польша и Литва объединяют свои усилия для вступления Украины в ЕС в 2025-2027 годах.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подписал резолюцию о сроках вступления Украины в Европейский союз. Так, в соответствии с декларируемыми сроками, Украина сможет стать полноправным членом ЕС в 2025-2027 годах.

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