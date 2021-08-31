Польша планирует отказаться от угля. В стране построят новые АЭС

Для строительства новых АЭС в Польше два частных предпринимателя Зигмунт Солож и Михал Соловов подписали договор о совместном проекте.

Они планируют построить от четырех до шести ядерных реакторов мощностью 300 мегаватт каждый. Инвестиции планируется осуществить на месте электростанции, работающей на буром угле в Патнове. Эта электростанция эксплуатируется компанией ZE PAK SA, принадлежащей Соложу, которая обязалась отключить ее к 2030 году.

Подразделение "зеленой" энергетики Synthos, которое обладает эксклюзивными правами в Польше на малые атомные реакторы GE Hitachi Nuclear Energy, предоставит технологию.

Однако пока не известно в какие сроки планируется завершить строительство АЭС и стоимости проекта.

Польша, в которой около 70% производства электроэнергии зависит от угля, нуждается в атомной энергии, чтобы помочь ей отказаться от грязного топлива.

Предприниматели заявили, что их частный проект не конкурирует с планом государства построить до 9 гигаватт атомной энергии с использованием крупных реакторов мощностью более 1 гигаватта каждый.