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Польша первой в НАТО закупит турецкие боевые беспилотники

Автор: Артур Родивилов

Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники. В общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.

Об этом сообщает портал PolskieRadio.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, "польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении".

Турецкие беспилотники были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами. Контракт с Турцией также включает логистический и учебный пакеты. Его планируется заключить 25 мая, когда президент Польши Анджей Дуда отправится в Турцию с официальным визитом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что беспилотники Bayraktar TB2 способны в течение 12 часов вести наблюдение и наносить высокоточные удары.

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