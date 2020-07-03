Польша передумала отменять самоизоляцию для авиапассажиров из Украины

Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины. Украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

Об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.

В обнародованном документе, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также в распоряжение добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.

Отметим, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.

Напомним, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, Польша обязалась оплатить тесты на коронавирус украинским заробитчанам, которые едут в страну с целью возвращения на работу.