Польша передумала отменять самоизоляцию для авиапассажиров из Украины

Обязательную самоизоляцию отменили 1 июля, но потом передумали
Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины. Украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.
Об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.
В обнародованном документе, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.
Также в распоряжение добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.
Отметим, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.
Напомним, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.
Кроме того, Польша обязалась оплатить тесты на коронавирус украинским заробитчанам, которые едут в страну с целью возвращения на работу.
Автор: Дмитрий Левицкий