Польша обвинила Россию в нарушении Договора об открытом небе

Фото: МИД Польши (gov pl)

Россия ограничивала доступ к своей территории

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Российская Федерация в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора по открытому небу. В итоге это привело к решению Соединенных Штатов выйти из Договора.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

"Договор об открытом небе в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации.

В ведомстве также отметили, что США информировали Польшу о проведенном просмотр имплементации Договора об открытом небе и о возможном решении о денонсации этого документа.

"В настоящее время мы вместе с союзниками и близкими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что Договор по открытому небу - соглашение, которое разрешает совершать свободные полеты невооруженных разведывательных самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Напомним, 21 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу. При этом ранее отмечалось, что такое решение было принято из-за того, что Россия нарушает пакт.

По словам Трампа он готов заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями.

До этого Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Такие намеренья в администрации Трампа объяснили тем, что Россия нарушает пакт.

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Автор: Валерия Мрачковская