Польша обвинила Россию в агрессивной пропаганде

Россия в течение 2020 года осуществила агрессивную информационную деятельность против Польши. Пропаганду распространяли посредством высших чиновников и средств массовой информации, подконтрольных Кремлю.

Об этом в интервью "Польскому радио" заявил спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Российские пропагандистские материалы публиковались во многих языковых пространствах - русском, английском, польском и многих других языках. Некоторые информационные мероприятия также были подкреплены хакерскими операциями, направленными на продвижение тезисов Кремля.

"Типовые действия Кремля против Республики Польша включают: пренебрежение Польши на международной арене, ослабление отношений Польши с соседями, дестабилизацию военного сотрудничества в рамках НАТО, разжигание напряженности между Польшей и США, атаку на энергетическую политику обесценивания польской армии, указание на то, что польская политика пропитана "русофобией", представление Польши, как страны, что приводит к кризису в западно-российских отношениях", - сказал Жарин.

Кроме того, пропагандистские материалы были направлены против темы пандемии коронавируса. Также ключевой темой стали протесты в Беларуси.

"Новым явлением, которое наблюдалось в этом году, стала операция против Польши, начатая режимом в Минске и Москве, целью которой было возводить клевету на Республику Польша в глазах белорусского общества", - отметил спикер.

Ранее Facebook удалил еще почти 100 групп и учетных записей с российской пропагандой.

РБК-Украина писало, что в магазине мобильных приложений Google Play Store появилась программа, которая замаскирована под украинское военное радио "Армия FM". При этом данное приложение транслирует российскую пропаганду.