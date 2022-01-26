UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша начала строить стену на границе с Беларусью

Автор: Ольга Белей

В Польше во вторник, 25 января, началось строительство стены на границе с Беларусью. Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров вдоль границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере.

"Началось строительство барьера на польско-белорусской границе. Во вторник Пограничная служба передала территорию под строительство исполнителям", - уточняется в сообщении.

При этом уточняется, что это самая крупная строительная инвестиция для Пограничной службы страны.

Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров.

Общая стоимость проекта составит 1,6 млрд злотых - это около 400 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Польша построит капитальное заграждение в Подляшье для предотвращения миграции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМиграционный кризис