Польша хочет продлить срок выплаты пособия украинским беженцам
Польский Сейм принял поправку к Закону о специальной помощи, которая продлит срок выплаты пособия еще на 60 дней на обеспечение жильем и питанием беженцев из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.
Поправка также позволит органам местного самоуправления проверять заявки на льготы в базе данных, созданной для этой цели.
"За" законопроект проголосовали 429 депутатов, против выступили 10 депутатов ультраправой "Конфедерации".
Поправка к закону о помощи гражданам Украины предусматривает, что пособие на обеспечение проживания и питания беженцам из Украины будет выплачиваться до 120 дней.
Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующими правилами. Размер такого пособия составляет 40 злотых (около 9 долларов или 300 гривен) на человека в день.
Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.
Для вступления в силу поправки законодательные изменения должен одобрить Сенат и подписать президент Анджей Дуда.
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