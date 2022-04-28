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Польша хочет продлить срок выплаты пособия украинским беженцам

Новина українською →
Польша, Четверг 28 апреля 2022 02:35
Польша хочет продлить срок выплаты пособия украинским беженцам Фото: в Польше украинским беженцам хотят продлить срок выплаты пособия (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Польский Сейм принял поправку к Закону о специальной помощи, которая продлит срок выплаты пособия еще на 60 дней на обеспечение жильем и питанием беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Поправка также позволит органам местного самоуправления проверять заявки на льготы в базе данных, созданной для этой цели.

"За" законопроект проголосовали 429 депутатов, против выступили 10 депутатов ультраправой "Конфедерации".

Поправка к закону о помощи гражданам Украины предусматривает, что пособие на обеспечение проживания и питания беженцам из Украины будет выплачиваться до 120 дней.

Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующими правилами. Размер такого пособия составляет 40 злотых (около 9 долларов или 300 гривен) на человека в день.

Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Для вступления в силу поправки законодательные изменения должен одобрить Сенат и подписать президент Анджей Дуда.

Напомним, в Днепре открыли первый центр поддержки для мариупольцев.

Мы также писали о том, что Минобороны США создает в Германии центр координации военной помощи Украине.

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