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Польша как гарант не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

Фото: глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Артем Горовенко

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины в будущем мирном соглашении с Российской Федерацией. Но не поддержит документ со сдачей украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы отдела международной политики Офиса президента Польши Якуба Кумоха для gazeta.pl.

По его словам, Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины. На сегодня продолжается обсуждение проекта соглашения, который Офис украинского президента разослав всем потенциальным гарантам.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое согласятся украинцы", - отметил Кумох.

Он сообщил, что в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

"На данный момент… я не могу предоставить никаких подробностей. Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одного мирного соглашения, которое отдаст Украину России. Чемберлену не будет места (британский премьер, который пошел на уступки Адольфу Гитлеру в 1938 году, - ред.)", - добавил Кумох.

Он также подчеркнул, что Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в обозримом будущем, поэтому гарантии должны быть другими, но "не такими смешными как в Будапештском меморандуме".

Напомним, ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон подтвердил готовность дать гарантии безопасности Украине.

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