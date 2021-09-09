Польша экстрадировала в США украинского хакера за "торговлю" компьютерными паролями

Гражданина Украины экстрадировали из Польши в Соединенные Штаты. Его обвиняют во взломе и торговле компьютерными паролями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов их доступа в Darknet", - говорится в сообщении.

Известно, что украинца арестовали в Польше в октябре 2020 года, после чего его передали в США, по соглашению между двумя странами, и представили в федеральном судье, который приказал продлить его содержание под стражей до суда.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 года Иванов-Толпинцев контролировал "ботнет" - сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением,без ведома их владельцев, и использовал его для расшифровки кодов доступа.

По данным Министерства юстиции, после продажи эти коды доступа используются для преступной деятельности, в частности, для финансового мошенничества или атак программ-вымогателей.