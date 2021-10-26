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Польша добилась блокировки групп в Facebook о нелегальной миграции из Беларуси

Автор: Валерия Полищук

Facebook заблокировал три группы, где общались мигранты, которые собирались попасть в Европейский союз через Беларусь. Это произошло благодаря работе польских спецслужб в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Польши.

Данные, предоставленные спецслужбами Польши администрации соцсети, доказали, что выявленные группы, функционирующие на Facebook, занимаются организацией нелегальной миграции в ЕС.

"Материалы указывали на участие в уголовном процессе, имеющем характер гибридной войны против Запада. Правительственная администрация потребовала от Facebook заблокировать указанные группы, действующие в сервисе. Посольство США было проинформировано об этом запросе польскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Варшава продолжит переговоры с Facebook и американской стороной, чтобы блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

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Миграционный кризис в ЕСFacebookПольша