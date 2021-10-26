Польша добилась блокировки групп в Facebook о нелегальной миграции из Беларуси
Facebook заблокировал три группы, где общались мигранты, которые собирались попасть в Европейский союз через Беларусь. Это произошло благодаря работе польских спецслужб в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Польши.
Данные, предоставленные спецслужбами Польши администрации соцсети, доказали, что выявленные группы, функционирующие на Facebook, занимаются организацией нелегальной миграции в ЕС.
"Материалы указывали на участие в уголовном процессе, имеющем характер гибридной войны против Запада. Правительственная администрация потребовала от Facebook заблокировать указанные группы, действующие в сервисе. Посольство США было проинформировано об этом запросе польскими учреждениями", - говорится в сообщении.
Варшава продолжит переговоры с Facebook и американской стороной, чтобы блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.