Польша добилась блокировки групп в Facebook о нелегальной миграции из Беларуси

Facebook заблокировал три группы, где общались мигранты, которые собирались попасть в Европейский союз через Беларусь. Это произошло благодаря работе польских спецслужб в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Польши .

Данные, предоставленные спецслужбами Польши администрации соцсети, доказали, что выявленные группы, функционирующие на Facebook, занимаются организацией нелегальной миграции в ЕС.

"Материалы указывали на участие в уголовном процессе, имеющем характер гибридной войны против Запада. Правительственная администрация потребовала от Facebook заблокировать указанные группы, действующие в сервисе. Посольство США было проинформировано об этом запросе польскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Варшава продолжит переговоры с Facebook и американской стороной, чтобы блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.