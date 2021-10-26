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Польща домоглася блокування груп у Facebook про нелегальну міграцію з Білорусі

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Вівторок 26 жовтня 2021 19:27
Польща домоглася блокування груп у Facebook про нелегальну міграцію з Білорусі Фото: Польща домоглася блокування груп у Facebook про нелегальну міграцію з Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Facebook заблокував три групи, де спілкувалися мігранти, які збиралися потрапити до Європейського союзу через Білорусь. Це сталося завдяки роботі польських спецслужб у співпраці з посольством Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Польщі.

Дані, надані спецслужбами Польщі адміністрації соцмережі, довели, що виявлені групи, що функціонують на Facebook, займаються організацією нелегальної міграції в ЄС.

"Матеріали вказували на участь у кримінальному процесі, що має характер гібридної війни проти Заходу. Урядова адміністрація зажадала від Facebook заблокувати зазначені групи, що діють в сервісі. Посольство США було проінформовано про цей запит польськими установами", - йдеться в повідомленні.

Варшава продовжить переговори з Facebook і американською стороною, щоб блокувати подальші гібридні дії проти Польщі.

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