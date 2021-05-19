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Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе

Новина українською →
Польша, Среда 19 мая 2021 00:25
Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе Фото: украинцам будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. Это будет вакцина Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

"Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве.

Напомним, в Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

РБК-Украина писало, что с началом карантина в 2020 году в Украину вынужденно вернулись тысячи граждан, работавших за границей. Многие из них приехали после заявлений руководства страны о закрытии границ, а некоторые потеряли работу из-за жесткого карантина по всей Европе.

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