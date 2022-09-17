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"Полроты полегло". Оккупант рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области (перехват)

Фото: оккупанты жалуются на убегающих с позиций командиров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты бегут из Харьковской области из-за наступления ВСУ. При этом они жалуются на потери и бестолковое командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат рассказал товарищу, как пришлось бежать из Харьковского направления.

Оккупант признался, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Кроме того, командир бросил свое подразделение.

"Там, где противник не просматривали н***я. Блокпосты не выставили... Разворачиваются, смотрят, а там за деревней холм, на этом холме, метров 300-400 хохлы стоят... Стою, наблюдаю, комбригу докладываю, а он говорит: "Наблюдайте". И все, в итоге донаблюдались", - признался оккупант.

По словам российского солдата, украинские подразделения нанесли мощный удар.

"У нас вот полроты снайперов полегло. У них там взвод был. Полвзвода полегло вчера, 12 человек. И все, снайпера отказываются и домой", - сказал солдат РФ.

Напомним, в предыдущем опубликованном разговоре оккупанты признались, что командиры бегут с позиций и бросают войска без боеприпасов.

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