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Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос

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Германия, Суббота 25 сентября 2021 14:59
Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более половины немецких граждан заявили, что не будут скучать по Ангеле Меркель после окончания ее срока на посту канцлера Германии. Меркель уйдет с поста после выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По данным опроса, проведенного институтом Civey, не будут скучать по канцлеру Меркель 52% немцев. Еще 38% опрашиваемых заявили, что им будет не хватать Меркель на посту немецкого канцлера.

Остальные участники опроса не определились с ответом.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет.

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