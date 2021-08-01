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Половину страны накроют дожди, но будет жарко: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 01 августа 2021 10:00
Половину страны накроют дожди, но будет жарко: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине прогнозируют дожди 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня часть Украины накроют дожди. В то же время, жара удержится во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Сегодня многие области накроют грозовые дожди. В частности, ливни прогнозируют во всех западных областях страны, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской.

В то же время, температура воздуха в этих регионах удержится на уровне +28-30 градусов днем. А ночью будет опускаться до +16-18 градусов.

В остальных областях - центральных, восточных и южных - будет жарче. Там воздух прогреется до +32-34 градусов. Ночью прогнозируют +17-19 градусов, а в южных областях +20-22 градуса.

Половину страны накроют дожди, но будет жарко: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозой. Однако будет достаточно тепло - воздух прогреется до +29-31 градуса.

Ночью показатели термометров опустятся до +18-20 градусов.

Половину страны накроют дожди, но будет жарко: прогноз погоды на сегодня

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