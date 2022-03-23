Почти половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей из-за войны

Кроме разделения с семьей, 19% граждан покинули свой город/село на время войны (больше всего выехало с востока). В то же время, абсолютное большинство (93%) из них планируют после войны вернуться домой.

При этом лишь 58% знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье повреждено, а 9% - разрушено. Остальные не знают, что с их жильем.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.