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Половина украинцев не знают нардепа от своего округа

Киев, Четверг 01 октября 2020 11:12
Половина украинцев не знают нардепа от своего округа
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чаще знают фамилию депутата жители сел, чем горожане

В конце сентября 2020 года 47% украинцев знают, кто является народным депутатом от округа. При этом 50% респондентов не знают фамилии депутата, избранного в ходе внеочередных выборов в июле 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Половина украинцев не знают нардепа от своего округа

По данным опроса, только треть украинцев когда-то встречали нардепа лично. Народного депутата от округа чаще знают жители сел, чем горожане. Жители сельских территорий также чаще встречали его лично.

Половина украинцев не знают нардепа от своего округа

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной рады (76%). При этом довольны деятельностью правительства и парламента по 11% респондентов.

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