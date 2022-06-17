Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой

С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали более 5,7 млн человек. Тем временем, более 2,8 миллиона украинцев вернулись домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные агентства ЕС по охране границ Frontex .

За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек.

Количество украинцев, въезжающих в ЕС из России и Беларуси, остается стабильным. За неделю около 1470 граждан Украины прибыли в ЕС через Беларусь и 7400 - через Россию.

"Наибольшее давление по-прежнему оказывается на границах Польши и Румынии", - говорится в заявлении.

Обе страны-члены ЕС также сыграли решающую роль в сухопутных перевозках украинского зерна. Это привело к тому, что на пограничных переходах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров.