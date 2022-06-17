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Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 15:11
Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой Фото: Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали более 5,7 млн человек. Тем временем, более 2,8 миллиона украинцев вернулись домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные агентства ЕС по охране границ Frontex.

За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек.

Количество украинцев, въезжающих в ЕС из России и Беларуси, остается стабильным. За неделю около 1470 граждан Украины прибыли в ЕС через Беларусь и 7400 - через Россию.

"Наибольшее давление по-прежнему оказывается на границах Польши и Румынии", - говорится в заявлении.

Обе страны-члены ЕС также сыграли решающую роль в сухопутных перевозках украинского зерна. Это привело к тому, что на пограничных переходах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров.

Напомним, ранее в Чехии закрыли Региональный центр содействия Украине (KACPU), в котором принимают украинцев.

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