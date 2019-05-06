Половина украинцев определились с кандидатом еще до начала избирательной кампании

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Избирательная кампания повлияла только на часть избирателей

Данные Национального экзит-пола во время второго тура президентских выборов 2019 свидетельствуют, что примерно половина избирателей Украины (45%) определились со своим кандидатом независимо от избирательной кампании. Об этом сегодня на пресс-конференции Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС.

По данным экзит-пола, таких избирателей больше в структуре электората Петра Порошенко (58%) и меньше - в электорате Владимира Зеленского (42%).

При этом среди избирателей Зеленского больше тех, кто определился с выбором в течение последнего месяца до выборов, последней недели, в последний день и непосредственно на избирательном участке (в сумме - 29%, в электорате Порошенко - 22%).

Как сообщало РБК-Украина, 21 апреля 2019 года, в день второго тура выборов президента Украины, консорциум, в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова, провел Национальный экзит-пол 2019.

Напомним, второй президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. Согласно официальными результатами, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей (11 млн 541 тыс. 528 человек). За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей (4 млн 522 тыс. 450 человек).