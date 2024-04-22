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Половина республіканців голосували проти допомоги Україні: у Держдепі відповіли, чи є загроза

Київ, Понеділок 22 квітня 2024 19:55
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Половина республіканців голосували проти допомоги Україні: у Держдепі відповіли, чи є загроза Фото: Джеймс О’Брайєн, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голосування у Палаті представників про допомогу Україні свідчить про те, що США продовжать допомогу до кінця війни. Неоднозначна позиція республіканців не є загрозою.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

Американський чиновник нагадав, що в листопаді, коли Конгрес запросив нові кошти на допомогу Україні, американська влада очікувала, що в Палаті представників ініціативу підтримають понад 300 законодавців.

"І цього разу ми отримали саме цю кількість. Тож я думаю, це показує, що підтримка не зменшується. Вона залишається, і той факт, що вона залишилася настільки інтенсивною, як ви бачили у Палаті представників під час голосування, свідчить про те, що ми залишаємося з Україною, доки вона не переможе", - додав О'Браєн.

Він розповів, що конгресмени дуже пишаються тим, що вони змогли виділити нове фінансування на допомогу Україні.

О'Браєн підкреслив, що більшість членів Палати представників підтримали відновлення підтримки України та українських військових, коли вони розуміли, що їхній голос не є необхідним.

"Вони залишилися і проголосували, бо хотіли голосувати, хотіли виступити і бути врахованими. І я думаю, що це і є меседж, що ці голоси залишилися протягом усього жахливого шестимісячного очікування", - додав чиновник.

Підтримка законопроекту про допомогу Україні

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників США розглядала законопроект про допомогу Україні понад 60 млрд доларів, який вніс спікер Палати Майк Джонсон.

За ініціативу проголосували 311 конгресменів, а проти - 112.

Таким чином, якщо Сенат також підтримає законопроект, США відновлять надання Україні військової та фінансової допомоги. Таку ініціативу не могли ухвалити протягом кількох місяців.

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