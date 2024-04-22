ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Половина республиканцев голосовала против помощи Украине: в Госдепе ответили, есть ли угроза

Киев, Понедельник 22 апреля 2024 19:55
UA EN RU
Половина республиканцев голосовала против помощи Украине: в Госдепе ответили, есть ли угроза Фото: Джеймс О’Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Голосование в Палате представителей о помощи Украине свидетельствуют о том, что США продолжат помощь до конца войны. Неоднозначная позиция республиканцев не является угрозой.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Американский чиновник напомнил, что в ноябре, когда у Конгресса запросили новые средства на помощь Украине, американские власти ожидали, что в Палате представителей инициативу поддержат более 300 законодателей.

"И в этот раз мы получили именно это количество. Так что я думаю, это показывает, что поддержка не уменьшается. Она остается, и тот факт, что она осталась настолько интенсивной, как вы видели в Палате представителей во время голосования, свидетельствует о том, что мы остаемся с Украиной, пока она не победит", - добавил О’Брайен.

Он рассказал, что конгрессмены очень гордятся тем, что они смогли выделить новое финансирование на помощь Украине.

О’Брайен подчеркнул, что большинство членов Палаты представителей поддержали возобновление поддержки Украины и украинских военных, когда они понимали, что их голос не является необходимым.

"Они остались и проголосовали, потому что хотели голосовать, хотели выступить и быть учтенными. И я думаю, что это и есть месседж, что эти голоса остались на протяжении всего ужасного шестимесячного ожидания", - добавил чиновник.

Поддержка законопроекта о помощи Украине

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США рассматривала законопроект о помощи Украине на более 60 млрд долларов, который внес спикер Палаты Майк Джонсон.

За инициативу проголосовали 311 конгрессменов, а против - 112.

Таким образом, если Сенат также поддержит законопроект, то США возобновят предоставление Украине военной и финансовой помощи. Такую инициативу не могли принять на протяжении нескольких месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Конгресс США Республиканская партия США
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится