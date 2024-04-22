Половина республиканцев голосовала против помощи Украине: в Госдепе ответили, есть ли угроза

Голосование в Палате представителей о помощи Украине свидетельствуют о том, что США продолжат помощь до конца войны. Неоднозначная позиция республиканцев не является угрозой.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом на встрече с журналистами заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Американский чиновник напомнил, что в ноябре, когда у Конгресса запросили новые средства на помощь Украине, американские власти ожидали, что в Палате представителей инициативу поддержат более 300 законодателей.

"И в этот раз мы получили именно это количество. Так что я думаю, это показывает, что поддержка не уменьшается. Она остается, и тот факт, что она осталась настолько интенсивной, как вы видели в Палате представителей во время голосования, свидетельствует о том, что мы остаемся с Украиной, пока она не победит", - добавил О’Брайен.

Он рассказал, что конгрессмены очень гордятся тем, что они смогли выделить новое финансирование на помощь Украине.

О’Брайен подчеркнул, что большинство членов Палаты представителей поддержали возобновление поддержки Украины и украинских военных, когда они понимали, что их голос не является необходимым.

"Они остались и проголосовали, потому что хотели голосовать, хотели выступить и быть учтенными. И я думаю, что это и есть месседж, что эти голоса остались на протяжении всего ужасного шестимесячного ожидания", - добавил чиновник.