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Почти половина населения считает НАТО союзником Украины, - опрос

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Среда 30 июня 2021 16:45
Почти половина населения считает НАТО союзником Украины, - опрос Фото: украинцы положительно относятся к НАТО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Почти половина населения Украины считает военный блок НАТО союзником. А более половины называют его оборонительным союзом или миротворческой организацией.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.

Опрос общественного мнения проводился в апреле 2021 года и если подвести промежуточный итог, то 48% респондентов считают НАТО союзником Украины. По мнению 38% опрошенных, НАТО - это не союзник и не противник, а 7% украинцев считают альянс противником.

Кроме того, по мнению большинства украинцев, НАТО в первую очередь является оборонительным союзом (48%) или миротворческой организацией (17%). Только 22% считают его агрессивным военным блоком.

Наибольшие различия между долями положительных и отрицательных оценок наблюдаются в зависимости от региона, но даже на Востоке и на Юге сторонников негативной точки зрения (34% и 32% соответственно) меньше, чем тех, кто придерживается положительного мнения о характере НАТО. Положительные оценки характера доминируют во всех возрастных категориях.

Различия в оценках женщин и мужчин по этому вопросу являются не существенными.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО держит Украину на расстоянии, и государство в некоторой степени само в этом виновато.

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