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Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

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Киев, Четверг 20 января 2022 18:15
Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго" Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17:00.

В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте.

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской - 1 энергоблок.

По данным министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.

Напомним, с начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%, преимущественно благодаря частным компаниям - Донбассэнерго и ДТЭК.

Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн.

Напомним, "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках.

Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.

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