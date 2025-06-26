З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну (відео)

Україна повернула ще одну групу захисників у рамках чергового етапу обміну полоненими 26 червня. З російського полону звільнено молодих бійців, а також тяжко поранених і хворих.
РБК-Україна публікує репортаж з місця подій.
Сьогодні із російського полону повернулися військовослужбовці Військово-морських сил, Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
Більшість звільнених захисників перебували у полоні понад три роки. На відео від Координаційного штабу, окрім звичних обіймів та дзвінків рідним, видно, як бійці палять тюремні роби. Як і минулого разу, наразі невідомо, скільки саме українців вдалося звільнити в рамках сьомого етапу.
Детальніше читайте у матеріалі "Новий обмін полоненими: Україна повернула ще одну групу захисників".
Журналісти РБК-Україна зустрічали воїнів разом із родичами полонених та зниклих безвісти. Багато хто з них у спробі отримати хоч якусь інформацію приїхав із плакатами та фото бійців.
Одна з жінок перед прибуттям звільнених отримала радісну новину про те, що в обмін потрапив її чоловік.
А вже за деякий час прибули учасники сьомого етапу обміну. Як повідомлялося, частина з них - тяжко поранені та хворі, тому їх доставляли на "швидких".
"Я дуже рада. Це таке щастя, я не знаю, як передати свої емоції... Нічого не сказала (чоловіку, - ред.), просто плакала. Так багато хочеться сказати, не знаю, з чого почати. Просто плакала від радості", - поділилася емоціями одна з героїнь репортажу РБК-Україна.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що сьогоднішній обмін - це лише черговий етап. І дав зрозуміти, що обміни полоненими продовжаться.
"Сьогодні відбувся сьомий етап за домовленостями у Стамбулі. Додому повернулися як тяжкохворі, тяжко поранені, так і молоді захисники. Більшість із них були з 2022 року в полоні, є офіцери, рядовий та сержантський склад. Далі робота триває, тобто це не завершення. Це черговий етап, далі буде", - додав він.
Під час першого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 16 травня, Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Ця домовленість була реалізована протягом трьох етапів, що тривали з 23 по 25 травня, і стала одним із найбільших за кількістю обмінів від початку повномасштабної війни.
Втім, уже 2 червня, під час другого туру перемовин у Туреччині, сторони вийшли на новий формат домовленості. Було погоджено обмін усіх важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.
У рамках цих нових домовленостей із початку червня було проведено вже шість обмінів - 9, 10, 12, 14, 19 та 20 числа.
Серед звільнених під час попереднього обміну були воїни Збройних Сил України, включно із представниками Сухопутних військ, Тероборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, ДПСУ та Нацгвардії. Багато хто з них пройшов тортури, перебував у критичному стані та отримував мінімальну медичну допомогу в полоні.
Також під час обміну були повернуті додому оборонці Маріуполя, які перебували у ворожому полоні ще аж з весни 2022 року.
Нагадаємо, що також між Україною та РФ було досягнуто окремої домовленості про обмін тілами загиблих воїнів. У Стамбулі сторони погодили формат "6000 на 6000". Заключний етап репатріацій в межах цих домовленостей відбувся 16 червня. У його межах Росія передала Україні 6057 тіл.
Проте виявилось, що серед тіл, переданих Україні, були й рештки російських військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед переданих загиблих 20 тіл належали саме громадянам РФ.
У зв’язку з цим Україна вже повернула до РФ тіла трьох російських солдатів, про що поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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