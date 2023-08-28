Полонений окупант розповів про "секрет" вербування колишніх ув'язнених у Росії

Колишній ув'язнений, який потрапив у полон до українських військових, зізнався, що співробітники військкомату змусили його поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики та знову запроторити до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео допиту, яке опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"У січні місяці до мене приїхали співробітники ФСВПа та військкомату. Щоб ви розуміли, я звільнився в серпні минулого року, мені дали нагляд два роки. Вони мені сказали так. Або ти зараз поїдеш (в Україну, - ред.), підеш служити, або можуть підкинути наркотики. Можуть спокійно закинути в кишеню. Найперше коли ми з ними розмовляли, вони відразу дали зрозуміти, що і як буде", - розповів він.

Полоненому 32 роки і він із Калмикії. За його словами, такі погрози, явище поширене. 13 липня він підписав контракт. Йому обіцяли, що знімуть судимості, а також заплатять 200 тисяч рублів, але прийшло лише 37,5 тисячі. Також йому обіцяли офіцерське звання.

За його словами, часом на позиціях не було води, а їжу доводилося шукати в залишках сухпайків. Часто вони повинні були виконувати відволікаючі маневри, викликати вогонь на себе.

Під час штурму їхню групу закидали гранатами, отримали контузію та поранення. Окупанти кинули його та відступили. Він ледь не стік кров'ю. Потрапив у полон, де йому врятували життя.

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