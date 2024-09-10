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Пологовий будинок у Святошинському районі отримав власну сонячну електростанцію, - Кличко

Вівторок 10 вересня 2024 18:13
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Пологовий будинок у Святошинському районі отримав власну сонячну електростанцію, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав пологовий будинок, в якому місто встановило сонячну електростанцію для безперебійної роботи під час можливих відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Відвідав один з пологових будинків у Святошинському районі столиці, який оснастили сонячною електростанцією потужністю 120 кВт. Встановили загалом понад 200 панелей. Відтепер, у разі відключення електропостачання, медзаклад матиме власне джерело безперебійного живлення", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що енергетична незалежність дуже важлива для цього медзакладу, в якому працюють операційний блок та відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Кличко повідомив, що роботи з оснащення столичних медзакладів сонячними електростанціями виконуються в рамках проекту міжнародної допомоги від Уряду Німеччини.

"Влітку Київ підписав з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Меморандум про співпрацю у впровадженні альтернативної енергетики. І завдяки допомозі партнерів столиця реалізовує проект оснащення 3-х медзакладів автономними сонячними електростанціями. Загальний бюджет – 500 тисяч євро, які надають столиці на безповоротній основі", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ готується до складного опалювального сезону, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, триває заміна 55 км зношених тепломереж, ремонт 150 теплоджерел, оснащення котельних генераторами, забезпечення пересувними котельнями лікарень та важливих соціальних об'єктів.

Також повідомлялося, що мешканцям багатоквартирних будинків місто компенсує 75% вартості придбаних генераторів та інших джерел живлення. Суму відшкодування за ініціативою Віталія Кличка збільшено до 300 тисяч грн за одиницю обладнання.

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Київ Віталий Кличко
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