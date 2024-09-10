Роддом в Святошинском районе получил собственную солнечную электростанцию, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил роддом, в котором город установил солнечную электростанцию для бесперебойной работы во время возможных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Посетил один из роддомов в Святошинском районе столицы, который оснастили солнечной электростанцией мощностью 120 кВт. Установили в общей сложности более 200 панелей. Теперь, в случае отключения электроснабжения, медучреждение будет иметь собственный источник бесперебойного питания", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что энергетическая независимость очень важна для этого медучреждения, в котором работают операционный блок и отделение интенсивной терапии новорожденных.

Кличко сообщил, что работы по оснащению столичных медучреждений солнечными электростанциями выполняются в рамках проекта международной помощи от Правительства Германии.

"Летом Киев подписал с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) Меморандум о сотрудничестве по внедрению альтернативной энергетики. И благодаря помощи партнеров столица реализует проект оснащения 3-х медучреждений автономными солнечными электростанциями. Общий бюджет – 500 тысяч евро, которые выделяют столице на безвозвратной основе", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, продолжается замена 55 км изношенных теплосетей, ремонт 150 теплоисточников, оснащение котельных генераторами, обеспечение передвижными котельными больниц и важных социальных объектов.

Также сообщалось, что жителям многоквартирных домов город компенсирует 75% стоимости приобретенных генераторов и других источников питания. Сумма возмещения по инициативе Виталия Кличко увеличена до 300 тысяч грн за единицу оборудования.