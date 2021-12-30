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Полный отказ от ядерной энергетики: Германия планирует отключить последние АЭС

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Четверг 30 декабря 2021 21:02
Полный отказ от ядерной энергетики: Германия планирует отключить последние АЭС Фото: Германия планирует отключить последние АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Германия отключит три свои последние электростанции уже в эту пятницу. Это станет очередным шагом страны к отказу от ядерной энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Германии приняло решение отказаться от ядерной энергетики после аварии на японском реакторе Фукусима, произошедшей в 2011 году.

Реакторы Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen будут остановлены уже завтра после более чем 30 лет эксплуатации.

"Для энергетической отрасли Германии отказ от ядерной энергии является окончательным", - заявила председатель Ассоциации энергетической промышленности BDEW.

Согласно предварительным данным BDEW, шесть АЭС страны обеспечивали около 12% электроэнергии в 2021 году. В то же время доля возобновляемых источников энергии составляла почти 41%, уголь производил менее 28%, а газ - почти 15%.

Демонтаж АЭС завершится к 2040 году.

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