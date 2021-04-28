Полноценное движение на Хаджибейском мосту открыто, - Тимошенко

"Минус один долгострой на карте Украины. Плюс еще одна современная европейская дорога", - сказал Тимошенко.

Он сообщил, что теперь на мосту есть три полосы в направлении Одессы и три - в направлении Киева, поэтому легендарные пробки на подъезде к Одессе в этом месте уйдут в прошлое.

Капитальный ремонт моста начали в 2008 году, но почти сразу его оставили недостроенным.

"В 2020 году мы включили этот объект в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Уже в августе открыли движение по трем полосам, а сегодня - как раз накануне майских выходных - еще по трем", - рассказал Тимошенко.

В то же время по словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, мост стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов: здесь обустроены тротуары вдоль правой и левой сторон моста, а также металлическое барьерное ограждение.

На распределительной полосе моста установлена двусторонняя металлическая барьерная ограда Vario Guard, а на подходах к мосту смонтировано сборную железобетонную ограду.

"Мы не просто устраняем проблемы, но и работаем на их предупреждение. Уже в мае этого года начнется монтаж площадки Weigh-in-Motion. До завершения работ система автоматического взыскания штрафов с перегруженных грузовиков должна наконец заработать", - сказал Кубраков.