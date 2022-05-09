Полное снятие торговых ограничений поможет не только Украине, но и миру, - Каленков

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о вероятном отмены барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США. Объясню, почему снятие торговых ограничений не только поможет восстановлению экономики Украины, но и является выгодным для наших союзников, - убежден он.

По его словам, открытие рынков усилит безопасность Европы. Ведь из-за войны, которую развязала Россия в Украине, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что, в свою очередь, ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире.

Он также подчеркнул: важно учитывать, что США, Великобритания и страны ЕС щедро снабжают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки. Но запасы "брон" надо постоянно пополнять, учитывая российскую угрозу, нависающую над всем западным миром.

"Спрос на металл будет расти, а в летний период добавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, которых не хватает Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", - уверен Каленков.

Как известно, Великобритания на год сняла все ограничения торговли с Украиной: страны будут торговать между собой безо всяких пошлин. Ожидается, что таких шаг поможет обеим странам увеличить объемы торговли и снизить дефицит ряда товаров на своих рынках.

Сейчас отмену пошлин в торговле с Украиной обсуждают также в ЕС и США, которые также являются важными стратегическими партнерами Украины.