Полмиллиона украинских евреев в Израиле способствуют активному сближению двух стран, - Зингер

Об этом сообщил глава Центра еврейского влияния (Centre for Jewish Impact), старший советник движения по борьбе с антисемитизмом Роберт Зингер во время третьего Kyiv Jewish Forum .

Я родился в Украине и позже имел возможность вернуться в эту страну совместно с первой группой израильских дипломатов, прибывших в момент установления дипломатических отношений в 1991 году. Как минимум, полмиллиона украинских евреев живут сегодня в Израиле, и евреи долгое время служили мостом между двумя странами, которые активно сближаются", - отметил Зингер.

По его словам, одной из функций Kyiv Jewish Forum является создание возможностей высказаться украинским евреям.

"Мы очень гордимся тем, что являемся партнером Еврейской Конфедерации Украины и ее главу, моего друга Бориса Ложкина, и поддерживаем украинскую еврейскую общину в целом, которая всегда была самой большой и важной еврейской общиной во всем мире", - подчеркнул глава Centre for Jewish Impact.

Зингер добавил, что его центр занимается сбором передового опыта инновационных и эффективных инициатив, которые приносят пользу Израилю и еврейскому миру посредством дипломатии и государственной политики.

"В свою очередь, движение по борьбе с антисемитизмом - это беспартийное глобальное массовое движение, в котором участвуют более 350 человек и почти 400 партнерских организаций всех религий и вероисповеданий, объединенных общей миссией по борьбе с антисемитизмом", - заметил Зингер.

Напомним, поводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-летие установления дипломатических отношений между Государством Израиль и Украиной. Организатором форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.