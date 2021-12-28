"Полли-сервис" заявляет о дискредитационной информационной кампании против предприятия

Против украинской компании "Полли-Сервис" как одного из крупнейших мировых системных интеграторов в области производства электронных идентификационных документов, международных платежных карт, защитных элементов и компонентов в очередной раз развернулась заказная дискредитационая кампания.

Причиной очередных грязных публикаций против "Полли-Сервиса" считаем "истерику офшорных посредников, отстраненных от зарабатывания сотен миллионов долларов на украинском народе путем коррупционного сотрудничества с бывшим руководством" государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

Темы зарабатывания огромных сумм денег на изготовлении украинских паспортов офшорами и вывод при этом миллиардов гривен в офшоры неоднократно фигурировали в громких журналистских расследованиях.

В частности, в расследованиях отмечалось, что бывшие руководители "Полиграфического комбината "Украина" целенаправленно разрушили национальную индустрию защищенной печати. Государственные заказы на поставку материалов были переданы посредническим офшорным компаниям. Указанные посредники полностью монополизировали рынок и осуществляли поставки компонентов, завышая цены в 4-5 раз и при этом даже не имея собственных производственных мощностей.

Подчеркиваем, что все без исключения страны мира защищают свое национальное производство и предоставляют преференции отечественным производителям. В первую очередь это касается сферы государственных закупок. Это вопрос национальных интересов, поскольку при работе с отечественным производителем не менее 80% стоимости продукции остается в Украине в виде налогов, заработных плат, оплаты энергоресурсов, осуществления выплат отечественным компаниям на обеспечение административных и транспортных нужд. Тогда как заказы у иностранного производителя оставляет нашей стране лишь 25% в виде НДС на импорт и пошлины, а не менее 75% уплаченной стоимости становится достижением страны иностранного производителя.

Закупки товаров у отечественных производителей стимулируют национальную экономику, создают рабочие места, увеличивают налоговые поступления в бюджет, способствуют росту ВВП страны и повышают рентабельность отечественного инновационного производства.

Согласно 23 октября 2021 года государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" была утверждена Политика собственности, которая базируется на национальных приоритетах и интересах развития Предприятия как национального производителя бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности.

Также на сайте Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" опубликовано квалификационные требования к поставщикам оборудования и материалов, используемых для изготовления защищенных бланков документов, в том числе с имплантированными контактными/бесконтактными электронными носителями.

Среди них – наличие собственной материально-технической базы; персонала соответствующей технической квалификации; положительные отзывы контрагентов, документальное подтверждение выполнения аналогичных договоров поставки оборудования или материалов, документальное подтверждение положительного опыта работы в области поставки оборудования для персонализации документов, удостоверяющих личность или ее специальный статус, платежных карточек; наличие сертификатов оригинальности происхождения/производства продукта и так далее.

Украинская компания "Полли-Сервис" единственная в Украине прислала документы, которые подтверждают полное соответствие квалификационным требованиям, размещенным на сайте ПК "Украина", на 161 листе.

"Полли-сервис" в течение 17 лет работает в Украине и поставляет высокозащищенные документы с собственными решениями таким государственным учреждениям, как офис генерального прокурора, Генеральная прокуратура Украины, Национальное антикоррупционное агентство Украины, Государственное бюро расследований, Верховная рада Украины, Киевская городская государственная администрация, департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и другим.

"Полли-сервис" призывает журналистов "не продавать честь и достоинство своей профессии за грязные деньги жалких офшорных заказчиков".